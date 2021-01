Willian Arão minimiza improvisação como zagueiro no Flamengo

O Flamengo terá semana decisiva pensando na conquista do título. Os Rubro-Negros encaram o Grêmio na quinta-feira, e o Sport na próxima segunda.

O técnico Rogério Ceni vai pressionado para as partidas devido aos maus resultados recentes e as escolhas polêmicas. Uma delas foi a improvisação do volante Willian Arão na zaga.

O jogador afirmou nesta quarta que não se incomoda de atuar mais recuado. “Minha posição é volante, mas me sinto confortável. Estou aqui para ajudar. Se o Rogério entende que vou ajudar na defesa, estou aqui para fazer meu melhor, dar a vida sempre. Tenho treinado nessa posição, não é novidade. Ele me colocar como zagueiro é demonstração de confiança no meu futebol. Estou aberto a isso”, disse.

Willian Arão destacou que o elenco rubro-negro segue focado e acreditando na conquista do título do Campeonato Brasileiro.

“Com certeza acreditamos, enquanto houver chances matemáticas. Em 2009 foi campeão nos últimos 45 minutos, e ainda temos confronto direto. Nunca deixamos de acreditar, mas temos que fazer nossa parte e no final ver o que vai acontecer”, declarou.

O Flamengo está na quarta posição, com 55 pontos. Uma vitória sobre o Grêmio vai colocar os Rubro-Negros em terceiro, a quatro pontos do líder Internacional.