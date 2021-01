Willian iguala Evair no top 10 de artilheiros do Palmeiras no Brasileirão

Willian igualou Evair no último sábado, ao marcar o gol da vitória do Palmeiras por 1 a 0 sobre o Sport, na Ilha do Retiro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O atacante palmeirense chegou a 28 gols, superando os 27 de Evair e na 10ª posição do Verdão no Brasileirão ao lado de Edu Bala. O líder é César Maluco, com 61 hols.

“Antes de vir uma valorização individual, sinto alegria de, coletivamente falando, fazer um bom jogo, competitivo. Mesmo em três competições, o professor tem nos orientado para manter esse espírito, não deixar a peteca cair. Mesmo estando em um momento incrível. Feliz por estar em um grupo tão qualificado. Manter esse espírito. Sabemos da dificuldade que é jogar aqui, vamos manter a concentração para no final conquistar os três pontos”, disse Willian.

Jogador do atual elenco com mais partidas (208, seguido por Felipe Melo, com 170), gols (56, seguido por Luiz Adriano, com 25, Raphael Veiga e Gustavo Scarpa, ambos com 22) e assistências (20, ao lado de Marcos Rocha e de Lucas Lima), Willian é o 72º no ranking dos atletas com mais jogos na história do clube e o 6º entre os que têm mais vitórias neste século, com 114 triunfos – completam o ranking: Márcio Araújo (5º, com 118), Valdivia (4º, com 122), Fernando Prass (3º, com 151), Dudu (2º colocado, com 174) e Marcos (líder com 182 vitórias).

As 208 partidas de Willian, inclusive, o colocam também no top 10 de palmeirenses com mais partidas neste século, na 7ª colocação. Completam o ranking: o meio-campista Corrêa (6º, com 209), o meia Valdivia (5º, com 241), o volante Márcio Araújo (4º, com 252), o goleiro Fernando Prass (3º, com 274), o atacante Dudu (2º, com 305) e o goleiro Marcos (líder no quesito, com 392).