Windows 10 terá notícias e previsão do tempo na barra de tarefas

A Microsoft revelou, nesta quarta-feira (6), alguns dos recursos que estão em teste e podem chegar ao Windows 10 em breve, na próxima grande atualização do sistema operacional em 2021. A principal novidade é a adição de um widget de notícias e previsão do tempo à barra de tarefas.

O novo recurso, chamado pela empresa de “Notícias e Interesses”, fica à esquerda da bandeja do sistema. Ele permite ter acesso rápido e sem interromper o fluxo de trabalho a um “feed integrado de conteúdo dinâmico” atualizado ao longo do dia, incluindo as últimas notícias e informações meteorológicas detalhadas da sua região.

Segundo a gigante de Redmond, o feed pode ser personalizado com os conteúdos de maior interesse do usuário, como esportes, música, tecnologia, política, culinária, educação etc, fornecidos por mais de 4,5 mil veículos de todo o mundo. Na parte de previsão do tempo, mapas meteorológicos ao vivo também estão disponíveis.

O novo widget deve ser disponibilizado até o final de 2021 para todos os usuários.Fonte: Microsoft/Divulgação

A novidade, que no momento pode ser testada pelos integrantes do programa Windows Insiders nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Índia e Grã-Bretanha, funciona em conjunto com a versão do Microsoft Edge baseado em Chromium, que precisa estar instalado no PC. O recurso também pode ser desativado, caso o usuário não tenha interesse nas informações exibidas.

Outras novidades e melhorias

Além do widget de notícias e previsão do tempo, o build 21286 do Windows 10 Insider Preview traz ainda a possibilidade de criar e gerenciar espaços de armazenamento dentro do aplicativo Configurações. Dessa forma, o usuário consegue adicionar e remover unidades de disco e otimizar os pools mais facilmente.

Há também uma nova opção para executar qualquer comando Linux especificado na inicialização de uma distribuição Windows para Linux (WSL) e ajustes na ferramenta “Definir fuso horário automaticamente”, com base no feedback dos usuários, facilitando a transição entre diferentes horários.

O build tem ainda melhorias de desempenho na recuperação de arquivos do Windows e a introdução de dois modos de recuperação simplificados, além de apresentar diversas correções de bugs relatados anteriormente pelos participantes do programa de testes da Microsoft.