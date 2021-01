Windows 7 ainda roda em mais de 100 milhões de PCs

Um ano após a Microsoft encerrar o suporte, o Windows 7 segue sendo usado por uma enorme quantidade de pessoas. Segundo o jornalista norte-americano Ed Bott, mais de 100 milhões de computadores ainda rodam o sistema operacional lançado em 2009.

Para encontrar o resultado, Bott consultou dados analíticos do governo dos Estados Unidos e de companhias de análise de tráfego como a StatCounter. Então, ele traçou um comparativo com um estudo realizado há um ano.

Tradicional visão do desktop do Windows 7.Fonte: YouTube/Reprodução

Em comparação com janeiro de 2020, houve uma grande queda do número de usuários do Windows 7. Por exemplo, na época em que o suporte foi descontinuado, 200 milhões de PCs ainda rodavam o antigo sistema operacional da Microsoft.

Bott acredita que as pessoas atualizaram o programa ou compraram novos computadores nos últimos 12 meses – principalmente devido ao efeito home office. Entretanto, ele ainda se surpreende com a grande base de usuários do antigo software.

Por conta do grande número de usuários, a Microsoft pode ser forçada a lançar patches de correções pontuais no futuro. Algo semelhante ao que aconteceu com o Windows XP, que recebeu atualizações mesmo após o encerramento do suporte.

Muitas empresas ainda seguem utilizando o Windows 7.Fonte: Exactit Consultiong/Reprodução

Segurança em cheque

Apesar do número ter caído pela metade em um ano, isso não é algo totalmente positivo. Na verdade, significa que há mais de 100 milhões de computadores executando um software que não recebe mais atualizações de segurança.

O estudo também destaca que diversas máquinas com Windows 7 podem estar em ambientes corporativos. Para muitas companhias, não é viável atualizar o sistema operacional até que o hardware falhe ou outros programas não sejam mais compatíveis.

Vale frisar que a Microsoft oferece um serviço pago de Atualização de Segurança Estendida para empresas. No entanto, elas vão sofrer uma pressão para atualizar os softwares, pois o valor irá dobrar em 2021.