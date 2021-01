Wolves vence time da sexta divisão e avança na Copa da Inglaterra

O Wolverhampton foi até o condado de Lancashire, nesta sexta-feira, para enfrentar o modesto Chorley. Jogando no Victory Park, os Wolves venceram a equipe da sexta divisão por 1 a 0 e avançaram na Copa da Inglaterra.

Em partida válida pela quinta rodada da competição, O Wolverhampton mostrou a superioridade logo no início da partida. Aos 12 minutos, Vitinha chutou do meio da rua e anotou um golaço para abrir o marcador – primeiro gol do jovem português com a camisa laranja.

A equipe da primeira divisão apenas administrou o resultado no restante da partida. O Chorley até foi mais agudo e finalizou mais que os visitantes, ainda sim o controle ficou com os Wolves, que garantiram presença na quinta rodada da Copa.