Xavi pode retornar ao Barcelona a partir de abril

Segundo o jornal espanhol “Marca”, Xavi está acertado com um dos candidatos à presidência do Barcelona para retornar ao time. O candidato no caso é Víctor Font, com quem Xavi tem uma relação boa.

O projeto exposto é de ter o eterno camisa 6 na posição de gerente geral do clube. Caso o candidato vença as eleições, fará mudanças no staff do Barça. O nome ventilado para ser diretor de futebol é o de Jordi Cruyff, filho do lendário Johan Cruyff.

Ao ser questionado sobre a função de Xavi, Font disse que ele não viria para ser treinador, já que o clube tem Ronald Koeman na função. Entretanto, caso o treinador holandês não dê os resultados esperados, Xavi seria o primeiro nome a assumir.

No momento, o meio-campista multicampeão pelo Barcelona é treinador do Al Saad, do Catar. Como a liga nacional catariana termina somente em abril, Xavi comandaria a equipe espanhola à distância até que pudesse assumir o posto, ao término do campeonato.

As eleições do clube acontecerão no dia 24 de janeiro, porém, podem ser adiadas devido ao aumento no número de casos de covid-19 na Espanha.