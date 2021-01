Xavier, do Corinthians, desperta o interesse de clube árabe

O Al-Ain, da Arábia Saudita, se mostrou interessado pelo meia Xavier, do Corinthians. Uma carta de interesse, assinada pelo diretor esportivo do clube árabe, David Platt, foi enviada à diretoria corintiana no dia 2 de janeiro, pela compra em definitivo do jogador por 750 mil euros (R$ 4,9 milhões).

Informações obtidas pelo LANCE! dão fala que o valor inicial não agradou a cúpula do Timão que definiu em 4 milhões de euros (R$ 26,4 milhões) o valor mínimo para negociar o jogador. O Al-Ain estaria disposto a aumentar a proposta para 1,8 milhão de euros (R$ 11,9 milhões).

O contato foi feito diretamente ente os clubes, por meio de representantes. O jogador ainda não foi consultado sobre o desejo do mundo árabe e terá a palavra final, mesmo se o Corinthians aceitar prosseguir com o negócio.

Revelado pelas categorias de base da Portuguesa Santista e formado também pela Ponte Preta, o meia de 20 anos chegou ao Corinthians em 2019, mas teve a sua primeira chance entre os profissionais nesta temporada. Foram 14 jogos disputados, sendo 10 como titular.