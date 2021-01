Xbox Game Pass: veja os jogos que deixam o serviço em fevereiro

Segundo listagem vazada nas redes sociais, a Microsoft confirmou os jogos que irão sair do Xbox Game Pass no início de fevereiro. Ao que tudo indica, os assinantes terão os últimos dias para jogar Final Fantasy XV, Gris, Indivisible, Sea Salt e Fishing Sim World: Pro Tour no serviço, tanto no PC quanto nos consoles.

Nesta segunda-feira (18), Wario64 compartilhou em suas redes oficiais uma imagem aparentemente oficial da Microsoft e confirmou os jogos que estarão deixando o Game Pass no dia 1 de fevereiro. Confira abaixo a listagem completa dos títulos que estão com os dias contados no serviço.

Games leaving Xbox Game Pass on Feb 1st (console & PC) pic.twitter.com/5zRZWFhKrQ — Wario64 (@Wario64) January 18, 2021

Tradicionalmente, a Microsoft anuncia com antecedência não somente os títulos que deixam o Game Pass no PC, Xbox One e Xbox Series S/X, mas também as novidades que serão adicionadas à biblioteca para assinantes. Dessa forma, com o vazamento das listagens acima, tudo leva a crer que a revelação das entradas de fevereiro deve surgir muito em breve.

