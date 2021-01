Xodó de R$ 350 milhões de Jesus virou sensação no United, mandou Guardiola calar a boca e derrubou Liverpool de Klopp

Poucas contratações na história tiveram um impacto tão grande no Manchester United quanto a de Bruno Fernandes. Desde que chegou a Old Trafford, há exato um ano, o português é o jogador que mais participou de gols (33) em toda Premier League, somando gols e assistências. Além disso, nenhum outro clube somou mais pontos (72) do que os Red Devils no período.

Ele é uma das armas no duelo do United contra o Arsenal, que será realizado no Emirates Stadium, em Londres, neste sábado, às 14h30 (de Brasília). A partida terá transmissão da ESPN Brasil e do ESPN App, além de acompanhamento em tempo real, com vídeos, do ESPN.com.br.

Para entender todo esse sucesso, a reportagem conversou com pessoas que trabalharam em diferentes momentos da carreira do português, que eliminou o Liverpool no último final de semana, na Copa da Inglaterra, com um golaço de falta.

“Ele tem uma capacidade física incrível e uma paixão pelo jogo que é fora do normal. Ele vê jogos de todas as ligas do mundo. Toda vez depois dos treinos, o Bruno ficava pelo menos uma hora treinando a batida na bola. Lembro que ele colocava a bola fora da área e dizia: ‘Agora vou bater como o Beckham’. A maneira como ele ajeitava o corpo e chutava era igual. Depois, falava: ‘Agora, vou bater como [Dejan] Stankovic’. E era igualzinho. Eu pensei: ‘Esse rapaz vê todos os jogadores'”, disse Jorge Silas, ex-treinador do português no Sporting, ao ESPN.com.br.

O meia do United costumava apostar com os goleiros nos treinos. E detestava perder.

“Sempre que chegava ao fim e estava perdendo ele falava: ‘É o último, se eu fizer, recupero’. Dos jogadores que eu treinei até hoje foi o melhor. É diferente de todos os outros. Ele é muito ambicioso. Essa ambição o leva a treinar muito. É dos jogadores que tive que mais gostam de treinar. Tem muita qualidade também. O Bruno me faz lembrar muito o Cristiano Ronaldo neste sentido, porque eles continuam a treinar”, explicou Silas.

‘Ele é muito inteligente’

Bruno Fernandes começou a carreira no modesto Boavista, de Portugal, e chegou a ser emprestado ao Pasteleira, antes de voltar para o time da cidade do Porto.

“Era um dos jogadores mais técnicos do nosso time e sempre se destacou. Ele é muito inteligente, o que eu gostava dele que é era agudo e objetivo nas jogadas que fazia. Dava muitos passes de bola enfiada que deixavam os atacantes com chances claras de gol. Driblava bem e era rápido”, contou o brasileiro Rodrigo Mann, ex-colega de Bruno no Boavista, ao ESPN.com.br.

“Era muito divertido fora de campo. Brincava com todo mundo era bom de grupo. Sempre teve boa intimidade com todos”, disse Mann.

Muito dessa característica de jogo se devia ao fato de o português ser um grande fã de Ronaldinho Gaúcho, ídolo do Barcelona.

Antes mesmo de virar profissional, Bruno se mudou para o pequeno Novara, da Itália, pelo qual estreou na temporada 2012/13. Depois de uma passagem de quatro temporadas no futebol italiano (três na Udinese e uma pela Sampdoria), o português foi contratado pelo Sporting, em 2017.

Pupilo de Jesus

Somente depois que passou ser comandado por Jorge Jesus no time de Lisboa é que Bruno passou a ser chamado para a seleção portuguesa e viu seu futebol explodir.

Bruno Fernandes, com a camisa do Sporting, no Campeonato Português Getty

A relação entre o meia e o técnico foi tão boa neste período no qual eles trabalharam juntos que o Mister chegou a declarar que “pagaria 70 milhões de euros (R$ 317 milhões)” pelo jogador.

Apesar do carinho mútuo, Jesus e o volante viveram um dos capítulos mais tristes da história do Sporting. Em 2018, quando a equipe vivia uma má fase na temporada, cerca de 30 torcedores invadiram o CT do clube e agrediram diversas pessoas.

“Foram diretamente ao Rui Patrício e ao William Carvalho, logo depois Acuña e Battaglia. Disseram a eles: ‘Vocês não merecem essa camisa. Mataremos vocês. Experimentem não vencer no domingo e vão ver o que acontecerá’. Vi o Jorge Jesus com a boca sangrando e o Bas Dost recebendo ponto na cabeça”, descreveu o jogador.

Bruno chegou a pedir a rescisão de contrato, mas acabou mudando de ideia logo em seguida. Ao permanecer no Alvalade, Bruno tornou-se uma das maiores referências e capitão da equipe.

Polêmicas e recordes

Em 2019, porém, ele passou por uma grande dor de cabeça ao ter um polêmico áudio vazado, no qual criticava alguns colegas de equipe.

“Acho muito mal a atitude de alguns jogadores. Atitude que não existe. Se não querem estar aqui, vão para a p… que os pariu. Estão a receber um ano e depois põem-se no cara…”.

Logo em seguida, Bruno tratou de pedir desculpas e explicou que a situação foi contornada. Ele alegou que já havia falado pessoalmente no vestiário para quem a mensagem era endereçada.

Em janeiro de 2020, foi vendido ao Manchester United e não demorou a deixar sua marca. Bruno Fernandes surpreendeu muita gente ao mandar Pep Guardiola “calar a boca” após uma forte discussão no clássico de Manchester, que acabou com vitória do United por 2 a 0 sobre o City, em março.

“Ele é calmo fora de campo, mas dentro dele se transforma. Ele é como o Cristiano Ronaldo quando perde, não consegue falar com ninguém”, afirmou Luiz Phellype, ex-colega do meia no Sporting.

Bruno Fernandes comemora gol do United Martin Rickett – Pool/Getty Images

Eleito quatro vezes o melhor jogador do mês na Premier League, Bruno igualou o feito que Cristiano Ronaldo demorou seis temporadas para conseguir e estabeleceu o recorde para um estreante na competição. Por tudo isso, as 47 milhões de libras (R$ 350 milhões) pagas ao Sporting parecem hoje uma verdadeira pechincha pelo meio-campista.