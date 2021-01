XP 2021 abre 100 vagas de emprego para mulheres na área de tecnologia

A XP 2021 irá disponibilizar 100 vagas para mulheres no primeiro trimestre de 2021. As oportunidades futuras irão contemplar diferentes áreas de atuação, incluindo Tecnologia e Negócios. Confira, a seguir, mais informações sobre as chances e como se inscrever!

XP 2021 com novas vagas de emprego

A XP 2021 irá disponibilizar, neste primeiro trimestre do ano, vagas exclusivas para mulheres. Ao todo, serão 100 oportunidades de emprego para cargos nas áreas de tecnologia e negócios.

O objetivo da empresa é ter, no mínimo, 50% de mulheres atuando dentro da equipe, em todos os níveis hierárquicos, até o ano de 2025.

Veja abaixo algumas das vagas que serão exclusivas para mulheres:

Analista de Planejamento Financeiro (Pleno);

Banqueira (Júnior);

Atendente Comercial;

Analista de Enquadramento de Fundos (Sênior);

Engenheira de Software.

Essas e outras vagas podem ser conferidas no link. Além disso, todas as vagas também são destinadas à Pessoas com Deficiência.

A empresa também oferece muitos benefícios para todos os seus funcionários, confira-os a seguir:

Vale transporte;

Vale refeição/alimentação;

Auxílio creche;

Plano de saúde;

Plano odontológico;

Gympass;

Licença maternidade (6 meses);

Licença paternidade (20 dias).

A empresa também oferece uma assessoria de investimento exclusiva, um grupo de corrida com coach, sala de amamentação e bicicletário com vestiário. Todos os benefícios estão disponíveis no site oficial da XP.

Como se inscrever

As mulheres que tiverem interesse em alguma das vagas ofertadas devem se candidatar por meio do site. Todos os detalhes das oportunidades disponíveis também vão estar no endereço eletrônico.

Mantenha-se atualizado com as informações do Notícias Concursos! Conquiste sua oportunidade de emprego!