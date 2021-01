XP anuncia mais de 1.000 vagas remotas em 2021; veja como se inscrever

A XP Investimentos, empresa brasileira de gestão de produtos de investimentos, informou que tem previsão de disponibilizar 1.100 vagas de emprego ao longo deste ano. Somente em 2020, a empresa abriu 1.200 oportunidades de trabalho.

A empresa irá contratar pessoas com o objetivo de crescer os negócios da empresa. O Head de Recrutamento e Seleção da companhia, Gabriel Santos, informou que a aderência do candidato à cultura da empresa é de suma importância no processo seletivo.

“O grande desafio será contratar profissionais das áreas de tecnologia e dados, com conhecimento avançado das principais ferramentas dessa área. Estamos cada vez mais nos tornando uma empresa de tecnologia e, para isso, queremos atrair os profissionais mais brilhantes”, disse Gabriel Santos.

Além do salário, a empresa também oferece aos trabalhadores benefícios adicionais, como vale-refeição, vale-alimentação, vale-transporte, auxílio-creche, assessoria de investimento exclusiva, acesso a fundos de investimentos exclusivos, plano de saúde, plano odontológico, gympass, entre outros.

Inscrições

Os interessados podem se candidatar para vagas de todo o país. As inscrições devem ser feitas pelo site oficial da empresa.

As vagas estão sendo abertas periodicamente ao longo do ano, pelo site da XP. Ainda, através do portal, os interessados podem verificar os cargos disponibilizados.