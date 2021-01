Yago destaca confiança após vitória do Fluminense

O Fluminense conquistou vitória heroica ao bater o Flamengo, nesta quarta-feira, no Maracanã. Os tricolores acabaram com a sequência ruim e voltaram para a briga por uma vaga na Libertadores.

O gol da vitória do Fluminense foi marcado por Yago, já nos acréscimos. O meia falou sobre a importância do triunfo: “A vitória em um clássico contra o Flamengo nos dá muita confiança para a sequência do campeonato”, disse.

Yago afirmou que o foco passar a ser os bons resultados nos próximos jogos: “Temos mais dez jogos e vamos com tudo em buscar das vitórias nestes jogos para chegarmos ao nosso objetivo”, declarou.

O Fluminense terá tempo para trabalhar até o próximo compromisso. A equipe carioca volta a campo na próxima quarta-feira, contra o Corinthians, em São Paulo.