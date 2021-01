Young Sheldon: Atriz de Two and a Half Men entra para o elenco da série

O produtor executivo Chuck Lorre adicionou uma velha colega de trabalho ao elenco da série Young Sheldon. É a atriz Melanie Lynskey, que trabalhou com Lorre durante todas as 12 temporadas de Two and a Half Men (Dois Homens e Meio), produção na qual ela interpretava a personagem apaixonada por Charlie (Charlie Sheen), Rose.

Melanie entrará para o elenco da 4ª temporada e interpretará a professora de filosofia de Sheldon, Ericson. Ela irá aparecer no episódio intitulado “A Philosphy Class and Worms That Can Chase You”, que mostrará Sheldon no seu primeiro dia na faculdade. O capítulo será exibido no dia 11 de fevereiro nos Estados Unidos.

(Fonte: Larry Busacca/Getty Images/Reprodução)Fonte: Time

A chegada de Sheldon à faculdade deveria ter acontecido mais cedo na série. A 4ª temporada iniciou em novembro de 2020 com o personagem se formando no ensino médio, porém, essa história deveria ter sido contada no final da 3ª temporada, com Sheldon indo para o ensino superior nos primeiros episódios do novo ano. No entanto, a pandemia de Covid-19 acabou adiando este arco para 2021.

Segundo as informações divulgadas, não ficou claro se a personagem de Melanie aparecerá somente no episódio citado ou se ela ainda voltará na atual temporada.

O capítulo com a participação de Melanie será o retorno da série à programação da CBS após um pequeno hiato de duas semanas. A série vem sofrendo com atrasos nos lançamentos dos episódios devido ao registro de casos positivos de Covid-19 no set de gravações, o que interrompeu a produção algumas vezes.

Young Sheldon é exibida nos EUA pelo canal CBS, enquanto que, no Brasil, é transmitida pelo Warner Channel e também na plataforma de streaming Globoplay.