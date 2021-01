Youtuber desafia a Globo e usa drone para mostrar imagens da sede do BBB21 · .

O youtuber Eddy Drone publicou um vídeo em que mostra imagens aéreas da sede do BBB21, localizada dentro dos Estúdios Globo. O conteúdo foi postado neste domingo (17) e rapidamente repercutiu nas redes sociais. A emissora tenta evitar que drones e helicópteros não autorizados sobrevoem os seus estúdios.

De acordo com o youtuber, ele só conseguiu fazer o vídeo por estar com um drone de tecnologia avançada, com o recurso do zoom. “Olha onde eu vim parar, galera. Aqui nos Estúdios Globo, o antigo Projac”, narrou Eddy Drone.

Ele explicou que as imagens foram feitas pouco mais de uma semana antes da estreia do BBB21, que será lançado no próximo dia 25. No vídeo, é possível ver que a casa ainda está passando por ajustes e não tem os detalhes totalmente finalizados. No Instagram, no entanto, o diretor J.B. Oliveira, o Boninho, explicou que a sede já estava finalizada.

“Eu já adianto que estou fazendo o meu melhor. Não sei se essa região, por ser muito afastada, tem algum bloqueio ou algo assim. Meu sinal está horrível, não vou conseguir descer. Espero que vocês matem a curiosidade e vejam os bastidores de alguma forma, com esses corredores aqui do lado”, explicou o produtor de conteúdo.

“A minha ideia seria descer com o drone lá pertinho da piscina, ver a entrada da casa. Mas acredite, galera: é impossível! Não por um acaso ninguém conseguiu fazer nada parecido”, justificou ele.

“Só estou conseguindo estar nessa região com o drone por estar com um drone Mavic 2, que tem uma tecnologia embarcada sensacional, senão não daria. Mesmo assim, eu estou tendo um monte de ruído e interferência de sinal”, falou.

Procurada, a Globo ainda não se manifestou sobre o caso. Assista ao vídeo abaixo: