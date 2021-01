Ytalo exalta bom momento de Bragantino e Internacional antes do confronto

O atacante Ytalo destacou o bom momento que passam Bragantino e Internacional, equipes que se enfrentarão neste domingo às 18h15 (de Brasília).

“São duas equipes que estão em seus melhores momentos no campeonato, dois times que vem jogando melhor desde quando começou o ano. Espero que seja um grande jogo e a gente possa fazer uma bela partida para sair com a vitória de lá”, disse o atacante em vídeo para as redes sociais do clube.

“A gente tem que pensar jogo a jogo, fazer grandes exibições e conseguir os três pontos. Pensamos em Libertadores, mas temos que ter os pés no chão”, concluiu.

O Bragantino está na 11ª colocação com 44 pontos, sete a menos que o Grêmio, 6º colocado. O jogo contra o internacional acontecerá no Beira-Rio, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.