Yu-Gi-Oh: Dragão Branco de Olhos Azuis ganha linda estatueta; veja imagens

Seto Kaiba, de Yu-Gi-Oh!, certamente jogaria dinheiro na tela se visse a nova estátua do Dragão Branco de Olhos Azuis que acaba de ser anunciada. O produto esta à venda no site da First 4 Figures por US$ 349,99 (cerca de R$ 1895, em conversão direta).

A miniatura resinada tem aproximadamente 40cm de altura e 56cm de largura. A peça também tem dois formatos de pescoço e dois moldes de boca, sendo uma delas com orbe de LED para representar o ataque do monstro — além dos 3000 pontos de ataque e 2500 de defesa muito bem representados na base. Confira as imagens:

O soberano Dragão Branco de Olhos azuis é uma das cartas mais poderosas do anime Yu-Gi-Oh! e pertence a Seto Kaiba, um dos anti-heróis da obra que aparece logo no primeiro episódio.

A estatueta será lançada no terceiro trimestre de 2021 (entre julho e setembro) e a pré-encomenda pode ser realizada até o dia 20 de janeiro.

Já imaginou uma peça dessa na estante? Comente abaixo o que você achou dela!