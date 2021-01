Zagueiro ex-Athletic ganhou fama de ‘açougueiro’ em Bilbao e até ‘quebrou’ Maradona jogando contra o Barcelona

Querendo se aproximar cada vez mais das primeiras posição da tabela de LaLiga, o Barcelona mede forças contra o Athletic Bilbao, neste domingo (31), pela 21ª rodada da competição. E nos últimos anos, catalães e bascos vêm travando verdadeiras batalhas em campo quando se enfrentam.

Há menos de duas semanas, por exemplo, o Bilbao levou a melhor sobre o Barcelona e ficou com o título da Supercopa da Espanha, após vitória por 3 a 2 apenas na prorrogação. Também se levarmos em consideração os últimos 10 jogos entre as duas equipes, o Barça ganhou cinco, perdeu três e empatou duas contra o Athletic.

Essa rivalidade, porém, ferve há bastante tempo na Espanha. E um dos símbolos é a relação pouco amistosa que o ex-zagueiro Andoni Goikoetxea, do Bilbao, cultivava com Diego Armando Maradona, falecido no fim do ano passado. Isso porque, em campo, os dois já se estranharam diversas vezes.

A mais famosa de todas, sem sombra de dúvidas, foi quando o defensor espanhol simplesmente quebrou o tornozelo de Maradona em campo, após dar uma entrada fortíssima por trás do argentino, que ficou caído no gramado e ficou de fora dos gramados por quatro longos meses.

A forte entrada de Goikoetxea aconteceu durante uma partida válida pelo Campeonato Espanhol, em setembro de 1983. Aos 13 minutos do 2º tempo, quando o Barça vencia por 2 a 0, o zagueiro provocou a lesão em Maradona. O argentino deixou o campo chorando, enquanto o jogado basco não levou nem sequer um cartão amarelo. No fim das contas, os catalães venceram aquele jogo por 4 a 0.

Quis o destino que Maradona tentasse a sua vingança. No ano seguinte, Barça e Bilbao mediram forças na decisão da Copa do Rei, em pleno Santiago Bernabéu. Os catalães acabaram derrotados por 1 a 0, mas o craque argentino, irritado com uma nova entrada violenta Goikoetxea, partiu para cima do zagueiro ao apito final e provovou uma briga generalizada na casa do Real Madrid.

Por conta do seu estilo de jogo violento, Goikoetxea acabou recebendo o apelido de ‘açougueiro’ em Bilbao. Entretanto, também construiu uma história bonita de títulos com o clube, faturando ainda duas vezes o Campeonato Espanhol e uma vez a Supercopa da Espanha. Além disso, também serviu a sua seleção, entre 1983 a 1988.

Mesmo após os episódios com Maradona, o espanhol nunca pediu desculpas e, tampouco, fez questão disso. Além do argentino, Bernd Schuster, que também jogou no Barcelona, sofreu uma grave lesão provocada por Goikoetxea.