Zagueiro Nino mira convocação para Olimpíada de Tóquio

O Fluminense segue focado na luta por uma vaga para a Libertadores. Para isso, os tricolores precisam chegar à zona de classificação para a competição pelo Campeonato Brasileiro.

A boa fase do Fluminense faz com que os jogadores mirem outros objetivos. O zagueiro Nino já externou sua vontade em disputar a Olimpíada de Tóquio, marcada para o meio de 2021.



Nino revela desejo de disputar Olimpíada de Tóquio (Foto: Reprodução)

“Sempre foi um sonho para mim. Um sonho que pude realizar em parte no Pré-Olímpico e continuo alimentando esse desejo de participar dos Jogos Olímpicos, mas sempre como prioridade o Fluminense. Foi o que me colocou lá e é o clube que estou todo dia, que me sustenta, que me dá as oportunidades”, disse.

Nino afirmou que está preparado para quando for chamado. “Minha cabeça foi sempre de me preparar para quando tivesse a oportunidade, aproveitar. E vai ser sempre assim: o treinador soberano, e o que ele escolher, a gente vai acatar e continuar fazendo o nosso melhor”, declarou.

O Fluminense volta a campo neste domingo, quando recebe o Goiás, no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro.