Zé Rafael e Gabriel Veron integram delegação palmeirense na Argentina

A delegação palmeirense desembarcou em Buenos Aires neste domingo. Com o River Plate como adversário pela semifinal da Copa Libertadores, o técnico Abel Ferreira incluiu o meio-campista Zé Rafael e os atacantes Gabriel Veron e Gabriel Silva na viagem.

Diagnosticado com uma infecção no pé esquerdo, Zé Rafael desfalcou o Palmeiras nos recentes confrontos com Red Bull Bragantino e América-MG. Já Gabriel Veron e Gabriel Silva, com problemas na coxa direita, perderam apenas a partida contra o adversário mineiro.

Neste domingo, Zé Rafael e Veron participaram integralmente com o elenco do último treinamento do Palmeiras antes de viajar para a Argentina. Gabriel Silva, por sua vez, deixou a movimentação pouco antes do final para um complemento físico à parte.

O Palmeiras encerra a preparação para enfrentar o River Plate com um treinamento na tarde desta segunda-feira. A primeira partida pela semifinal da Copa Libertadores está marcada para as 21h30 (de Brasília) de terça, no Estádio Libertadores de América, já que o Monumental de Núñez segue indisponível.

O técnico português Abel Ferreira deve escalar o seguinte time titular na Argentina: Weverton; Marcos Rocha (Zé Rafael), Luan, Gustavo Gomez e Matias Viña; Danilo, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa (Gabriel Veron), Rony e Luiz Adriano.

A partida de volta pela semifinal entre Palmeiras e River Plate será realizada às 21h30 do dia 12 de janeiro, no Allianz Parque. Na Libertadores, diferentemente da Copa do Brasil, os gols marcados na condição de visitante servem como critério de desempate.