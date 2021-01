Zé Rafael volta a treinar com elenco, e Gabriel Silva e Veron avançam em recuperação

O técnico Abel Ferreira comandou o primeiro treinamento de 2021 na Academia de Futebol durante a tarde deste sábado. O meio-campista Zé Rafael voltou a treinar com elenco do Palmeiras em tempo integral, enquanto os atacantes Gabriel Silva e Veron avançaram no processo de recuperação.

Afetado por uma infecção no pé esquerdo, Zé Rafael desfalcou o Palmeiras nos recentes confrontos com Red Bull Bragantino e América-MG. Neste sábado, de acordo com informação publicada pelo clube, o meio-campista participou de toda a atividade com o elenco.

Já Gabriel Veron e Gabriel Silva, com problemas na coxa direita, ficaram fora da partida contra o América-MG. Em evolução no processo de recuperação, os jovens neste sábado participaram da parte tática com os companheiros e, na sequência, fizeram trabalho físico à parte ao lado dos preparadores.

Dividido em dois, o elenco realizou atividades simultâneas em dois campos diferentes da Academia. No primeiro, zagueiros e laterais fizeram um treino tático posicional com práticas de balanço e marcação do sistema defensivo, sob comando de Abel Ferreira e dos assistentes Carlos Martinho e Andrey Lopes.

No gramado ao lado, com intervenções de Abel Ferreira e dos auxiliares Vitor Castanheira e João Martins, o sistema ofensivo, formado pelos meio-campistas e atacantes, praticou movimentações táticas e transição. No mesmo campo, os goleiros fizeram trabalhos específicos com os preparadores.

Com o elenco todo reunido e dividido em duas equipes, o Palmeiras realizou em seguida outra atividade tática coletiva, com orientações da comissão técnica e focada em posicionamento, passes e transição. Alguns atletas complementaram o treino com um trabalho físico e, outros, com uma movimentação técnica em campo reduzido.