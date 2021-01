Zebraça! Nos pênaltis, Kiel elimina o Bayern da Copa da Alemanha

https://partners.dugout.com/?search_string=bayern+de+munique+&search_language=pt&video=1D2eySNZ

Zebraça! O Bayern de Munique, atual campeão europeu, perdeu, fora de casa, nos pênaltis, para o Kiel, da segunda divisão, e está eliminado da Copa da Alemanha, a DFB Pokal. No tempo regulamentar, 2 a 2. Na prorrogação, 0 a 0. Nas penalidades, 6 a 5 para o time mandante, que agora irá encarar o Darmstadt, também da segundona.

O Bayern terminou a partida com mais posse e finalizações e até abriu o placar, aos 14, com Gnabry aproveitando rebote em cabeçada de Muller, mas sofreu. Prova disso é que Bartels empatou para o time da casa ainda no primeiro tempo.

Na etapa complementar, cenário parecido: Bayern de Munique melhor, mas com dificuldades para matar o jogo. Aos três, Leroy Sané bateu falta perfeita e recolocou os bávaros na frente. Quando tudo caminhava para a vaga do Bayern, o Kiel surpreendeu e empatou no último lance, com Wahl aproveitando cruzamento muito bom de Van der Bergh.

Na prorrogação, mesmo com Lewandowski em campo, que foi poupado e entrou só aos 30 do segundo tempo, o Bayern não conseguiu marcar, o que forçou a disputa de pênaltis para decidir a vaga. Nas primeiras dez penalidades, todos acertaram. Aí foi para a série alternada e Roca perdeu para os bávaros. Bartels não perdoou e classificou o Kiel. Histórico.