Zelda Breath of the Wild: avatares Mii podem gerar NPCs genéricos

O usuário do Twitter i’m alice publicou uma thread mostrando um detalhe curioso identificado em The Legend of Zelda: Breath of the Wild após intensa dedicação nos estudos sobre a criação do jogo. Segundo a fã, é possível transformar avatares Mii em NPCs genéricos no game, ao sofrerem uma espécie de evolução visual através de mods que preservam as características originais.

A expert em Mii explica que The Legend of Zelda: Breath of the Wild utiliza “versões avançadas” de Mii, chamadas de “UMii” nos arquivos do jogo, para compor os designs dos NPCs. O sistema gerador de personagens estaria então se baseando nos mesmos parâmetros mostrados no Wii U e no 3DS, com algumas pequenas diferenças, para criar NPCs aleatórios no game.

Hi, Mii expert here. Turns out, the NPCs in TLoZ:BotW use an advanced version of the Mii format. This means that with modding, you can inject Miis into the game. 🙂 Thinking about opening commissions for Mii injects, both screenshot/images of your Mii and mod downloads! pic.twitter.com/8NfVr4zyqA — i’m alice (@HEYimHeroic) January 4, 2021

Os arquivos de BotW seriam capazes de reconhecer os elementos de customização disponíveis no processo de criação dos Mii e, a partir da combinação de cabelos, olhos, tons de pele, acessórios e outros, injetariam inúmeros bonequinhos animados dentro do jogo, mas obviamente com a qualidade de engine suportada pela plataforma Nintendo Switch.

Já personagens considerados importantes ou canônicos, como Link, Zelda e diversos outros, seriam modelo pré-datados criados especificamente para o jogo, sem sofrerem ações do gerador de UMii. Além disso, raças como a Hylian e Sheikah, que são as únicas que possuem características humanas, seriam inspiradas em modelos Mii, enquanto as outras raças seriam baseadas nos modelos avançados UMii.

