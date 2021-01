Zidane cumpre isolamento e pode desfalcar Real Madrid no Espanhol

O Real Madrid joga no próximo sábado, contra o Osasuna, e pode não ter o seu treinador na beira do campo. Zidane teve contato com uma pessoa que testou positivo para covid-19 e agora cumpre o isolamento enquanto aguarda o resultado do exame.

Informado pelo programa espanhol ‘Jugones’, o francês já realizou o exame PCR e aguarda o resultado. Assim que soube da infecção de alguém próximo, Zidane realizou o exame rápido que deu negativo.

Com isso, Zidane já não apareceu no treinamento da equipe nesta quinta-feira. Ainda que o teste dê negativo, o comandante do Real ainda precisaria aguardar a liberação da La Liga para que possa estar presente no duelo da 18ª rodada.

A partida de sábado acontece em Pamplona e existe previsão de uma forte nevasca que pode colocar em xeque o início da peleja – com sorte madrilena, o confronto poderia ser reagendado e Zidane voltaria à beira do campo.