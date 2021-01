Zidane testa negativo e viaja com Real Madrid no Campeonato Espanhol

Após ter contato com um caso positivo de covid-19 e cumprir isolamento, Zinédine Zidane poderá viajar com o Real Madrid para a próxima rodada do Campeonato Espanhol, quando os Merengues enfrentam o Osasuna, em Pamplona.

Logo após saber da infecção de alguém próximo, o técnico francês realizou de imediato o teste rápido – que deu negativo. Ainda sim, Zidane cumpriu isolamento enquanto aguardava o resultado do PCR, se ausentando inclusive do treino do Real.

Com o resultado do exame PCR também dando negativo, o Real Madrid aguardava a liberação da La Liga para que Zidane pudesse acompanhar a equipe e ficar à beira do campo na 18ª rodada da competição.

A luz verde foi dada nesta sexta-feira e Zidane poderá comandar o vice-líder do Espanhol para tentar assumir a ponta da tabela.