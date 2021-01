Zidane testa positivo para covid-19 e desfalca Real Madrid nos próximos jogos

Nesta sexta-feira, o Real Madrid anunciou que o técnico Zinedine Zidane testou positivo para covid-19. Desta forma, o treinador está fora das próximas partidas do time, começando pelo jogo deste sábado, contra o Alavés. Seu substituto será o também francês David Bettoni.

O momento dos merengues já estava complicado. A equipe não vence há cinco jogos, foi eliminada de duas competições e tem visto o rival Atlético de Madrid disparar na liderança do Campeonato Espanhol. Os recentes maus resultados tem colocado um ponto de interrogação no trabalho do treinador, que tem sido cogitado para deixar o clube.



Foto: Divulgação/Real Madrid

Além da grande passagem como jogador, Zidane também marcou seu nome na história do Real Madrid como técnico. Já são 260 partidas à frente do time, somando as duas passagens. Neste período, além de um prêmio individual de melhor treinador do mundo, conquistou 3 Ligas do Campeões, 2 Mundiais, 2 Espanhóis, 2 Supercopas da Uefa e 2 Supercopas da Espanha. O francês nunca perdeu uma final no comando da equipe.