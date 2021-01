Zoey’s Extraordinary Playlist: Lauren Graham está na 2ª temporada?

A atriz Lauren Graham anunciou nesta terça-feira (5) que sua personagem, Joan, não estará presente em todos os episódios da 2ª temporada de Zoey’s Extraordinary Playlist. Ainda segundo a atriz, “Joan participará de uma pequena parte da temporada, mas os planos de continuar na série foram arruinados por causa da pandemia”.

Veja o anúncio a seguir:

Please watch the first episode of @ZoeysPlaylist tonight! Joan is only there for a wee moment (plans to do more thwarted by pandemic-related scheduling issues), but I’m so excited to watch the incredible @jcolburnlevy and company. xLhttps://t.co/9klEicHMCR

— Lauren Graham (@thelaurengraham) January 6, 2021