10 notícias de tecnologia para você começar o dia (04/02)

Bom dia! Separamos as principais notícias do mundo da Ciência e Tecnologia para você saber tudo o que aconteceu na última quarta-feira (03). Para conferir cada notícia na íntegra, basta clicar nos links a seguir.

1. Missões da NASA, China e Emirados chegam a Marte em fevereiro. A órbita do Planeta Vermelho estará movimentada nos próximos dias, com a aproximação das naves que saíram da Terra em 2020.

2. Ciclone atinge o Brasil a partir desta quarta-feira (03). Embora se concentre na região Sul do país, a frente fria gerada pelo fenômeno deve avançar para as regiões Centro-Oeste, Sudeste e Norte.

3. Vacina da UFPR contra covid-19 pode ser fabricada 100% no Brasil. Vacina tem potencial para ser muito mais barata que vacinas importadas.

4. Globo de Ouro 2021: The Crown é destaque com seis indicações; veja lista! A Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood divulgou os indicados para a 78º Edição do Globo de Ouro e The Crown é destaque nas séries com seis indicações.

5. UFMG busca voluntários para testar vacina contra o HIV. O grande diferencial da vacina candidata que está sendo testada pela UFMG é conseguir englobar proteção para diversos subtipos de HIV.

6. Artista cria pôster de Lady Dimitrescu contra Godzilla. Arte recria o cartaz de Godzilla Vs. Kong, mas com a vilã no lugar do gorilão.

7. O Voxel está de volta na Twitch! Vem zerar The Medium com a gente. Depois de muitos anos, retornamos à Twitch, que vai começar com zeratina de The Medium!

8. Instagram testa remover a publicação de fotos do feed no Stories. Nova medida está em teste em algumas regiões selecionadas.

9. PS5 vendeu mais de 4.5 milhões de unidades; PS4 bate 115 milhões! Último relatório financeiro da Sony mostra o sucesso do PS5, apesar da falta de estoque por todo o planeta.

10. Estudo lista países com a internet móvel mais cara do mundo. Dados divulgados pelo Cuponation mostram que o Brasil está na 36ª posição no ranking da internet mais cara do mundo