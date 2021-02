5 filmes para saber mais sobre a Língua Portuguesa

A Língua Portuguesa é uma das mais faladas em todo o mundo. Apesar de não ser de conhecimento de todos, o português é falado em diversos países da África, além de ser falado no Brasil e em Portugal. Conhecer melhor a pluralidade e a riqueza dessa língua pode ajudar os estudantes brasileiros a entenderem melhor o idioma nacional e o cinema é um ótimo meio para isso.

Desse modo, selecionamos cinco filmes que ajudam a entender mais a fundo a Língua Portuguesa, pois apresentam propostas conectadas a nosso idioma materno. Veja abaixo a nossa seleção!

1. O Auto da Compadecida (2000)

Em primeiro lugar, apresentamos um clássico do cinema brasileiro O Auto da Compadecida. O filme é uma adaptação de peça homônima escrita por Ariano Suassuna, que ambienta sua história na Paraíba. Desse modo, o filme mostra a história da dupla Chicó e João Grilo no sertão do Nordeste. O filme é uma ótima opção para entrar em contato com uma variante regional e refletir sobre a diversidade do português brasileiro.

2. Central do Brasil (1998)

O filme Central do Brasil chegou a ser indicado ao Oscar e traz como intérprete da protagonista Dora, uma ex-professora de português, a atriz Fernanda Montenegro. O enredo se passa no Rio de Janeiro e mostra o trabalho que Dora faz de escrever e ler cartas para pessoas analfabetas. Assim, o filme mostra vários tipos de expressões tipicamente brasileiras.

3. Memórias Póstumas (2001)

Baseado em romance homônimo de Machado de Assis, o filme Memórias Póstumas transforma em imagens o livro que é considerado a obra prima do autor. O roteiro conta com frases retiradas diretamente do romance, desse modo, permite ao telespectador entrar em contato com o olhar e com as palavras de um dos maiores escritores da língua portuguesa.

4. Caramuru: A Invenção do Brasil (2001)

Também inspirado em um livro, esse filme traz o mesmo enredo que Santa Rita Durão apresenta em seu romance homônimo, que remonta o período do arcadismo no Brasil. Nesse sentido, a obra retrata acontecimentos históricos do Brasil e narra, desse modo, os conflitos entre portugueses e índios no momento em que o idioma lusitano chega ao território brasileiro.

5. Língua: Vidas em Português (2004)

Por fim, apresentamos o filme documental Língua: Vidas em Português. Por meio dessa obra, é possível entrar em contato com a história da língua portuguesa. O filme o faz a partir da vida de falantes que moram em diversos lugares do mundo. Assim, o filme mostra como o idioma está presente em vários cantos do mundo ao mesmo tempo que mostra as peculiaridades de cada grupo de falantes e a maneira com que a língua se adapta e evolui.

