5 podcasts para estudar e treinar francês

Os podcasts vem ganhando cada vez mais espaço entre os estudantes, pois conta com um formato mais prático para aqueles que desejam receber novas informações. Além de proporcionar entretenimento, esse tipo de programa em áudio é bastante versátil e pode servir também para aprender sobre diversos assuntos, incluindo uma língua estrangeira.

Há podcasts em diversas línguas e isso é ótimo para quem quer ter mais contato com idiomas estrangeiros que não estão tão presentes no dia a dia, como é o caso do francês, por exemplo. Por isso, selecionamos 5 podcasts perfeitos para aqueles que estão desejando aprender o francês ou para aqueles que já iniciaram os estudos e querem treinar.

Coffe Break French

Em primeiro lugar, apresentamos um podcast para quem acabou de começar a estudar o francês. Com episódios que abordam diversos tópicos da cultura francesa, esse programa apresenta uma linguagem mais informal e descontraída. Além disso, o programa conta com diálogos falados de maneira natural, que são explicados ao final.

One Minute French

Ideal para iniciantes, esse podcast é também perfeito para aqueles que dispõe de pouco tempo para os estudos, pois conta com episódios curtíssimos. O objetivo desse programa é proporcionar o aprendizado de conceitos básicos do francês no menor tempo possível. Nesse sentido, é um bom recurso para revisar assuntos já estudados anteriormente.

Daily French Podcast

Já o Daily French Podcast é ideal para aqueles que têm um nível intermediário de francês, pois exige mais conhecimento para compreender com tranquilidade o que está sendo dito. O programa traz conversas sobre assuntos cotidianos, de modo que pode ser uma boa opção para aumentar o seu vocabulário. Há ainda no site do podcast a transcrição dos programas, o que pode ajudar nos estudos já que é possível ouvir e ler ao mesmo tempo.

Geopolitique

Também mais indicado estudantes no nível intermediário, esse programa da rádio France Inter traz episódios de três minutos sobre política internacional. Assim, o Geopolitique apresenta resumos em língua francesa com um panorama do que está acontecendo pelo mundo.

Radio France

Por fim, recomendamos não um programa, mas o conjunto de programas da Radio France. Trata-se de uma rádio com programação completa, de modo que os assuntos são diversos e os apresentadores falam com bastante rapidez. Portanto, essa dica é ideal para o nível avançado.

