5 podcasts para quem gosta de Escrita Criativa

A escrita criativa diz respeito à capacidade de produzir um texto relevante que fuja do óbvio e que consiga captar a atenção do leitor, garantindo que o mesmo chegue ao final do texto com satisfação. No entanto, para muitos, escrever um bom texto não é tão simples. Além das questões de regras gramaticais e demais aspectos da escrita, há pessoas que têm dificuldade para colocar as ideias no papel.

Pensando nisso, selecionamos cinco podcasts sobre escrita criativa para aqueles que desejam desenvolver melhor as ideias e argumentos na criação de textos. Veja abaixo!

Gente que Escreve

Em primeiro lugar, a nossa dica é o programa Gente que Escreve. Com episódios semanais, esse podcast é basicamente uma conversa entre dois amigos que vivem de escrever, Fábio M. Barreto e Rob Gordon. Em tom descontraído, os apresentadores dão dicas de escrita e criação, analisam obras e discutem temas relevantes para o mercado literário.

Desafio Ex Machina

Esse podcast é perfeito para o treino da escrita. Organizado em temporadas de cinco episódios, o programa se dedica à análise prática do processo criativo através da criação coletiva de histórias. Desse modo, o Desafio Ex Machina conta com novos convidados a cada episódio.

Writing Excuses

Nossa terceira dica é também uma ótima opção para pensar e melhorar a escrita. O programa conta com episódios de cerca de vinte minutos e conta com propostas de exercícios de escrita ao fim dos episódios. No entanto, há um porém, o programa é em inglês.

Os 12 Trabalhos do Escritor

Esse programa é organizado em ciclos com 12 episódios que abordam temas relacionados à escrita. Assim, o apresentador AJ Oliveira explora os temas por meio de entrevistas com importantes nomes da literatura e do mercado literário de modo geral.

Curta Ficção

Por fim, apresentamos um podcast mais voltado para aqueles que gostam de escrever textos ficcionais. Desse modo, além de contar com episódios mais técnicos, o programa aborda diversos temas com análises de obras e entrevistas com especialistas. Além disso, o programa é quinzenal e também têm uma duração razoável, que varia de 30 a 50 minutos.

Gostou das dicas? Então deixe o seu comentário!

Leia ainda O que fazer se “der um branco” na prova? Veja três dicas.