790 vagas abertas em várias categorias

Os empregos em Cascavel estão disponíveis pela Agência do Trabalhador de Cascavel, no oeste do Paraná. São 790 oportunidades abertas nesta quinta-feira (4).

De acordo com a agência, dentre as vagas disponíveis está a Coopavel. A cooperativa está divulgando 30 oportunidades para jovem aprendiz, na função de Agente de inspeção. Os concorrentes devem possuir de 18 a 23 anos.

Conforme a direção, existem oportunidades em áreas diversas. Um diferencial é apresentar experiência nas funções desejadas. Confira, a seguir, mais informações!

Empregos em Cascavel

As vagas abertas para essa semana pela Agência do Trabalhador, são:

Alinhador de pneus;

Auxiliar de contabilidade;

Camareira de hotel;

Empregada doméstica;

Carpinteiro;

Auxiliar operacional de logística;

Armador de ferragens;

Pintor de automóveis;

Auxiliar de armazenamento;

Costureira;

Cozinheiro em geral;

Fresador;

Operador de máquinas fixas;

Encanador;

Servente de obras;

Extrusor de fios;

Pizzaiolo.

O endereço da agência de Cascavel é Rua Paraná, 3648, Centro. O período de atendimento do estabelecimento compreende o horário das 8h às 11h30 e, depois do almoço, das 13h às 16h30.

Como se inscrever

Os candidatos que tenham interesse em uma das oportunidades devem comparecer na agência do trabalhador de Cascavel, observando todas as medidas de segurança de saúde durante a pandemia, usando máscara.

Além disso, é preciso estar munido de documentos pessoais para se candidatar. Todas as demais informações serão divulgadas diretamente na agência de empregos em Cascavel.

Mantenha-se atualizado com as informações do Notícias Concursos! Compartilhe conosco seu comentário!