86% dos usuários 3G brasileiros nunca se conectaram ao 4G

Um relatório divulgado nessa quarta-feira (3) pela OpenSignal mostra os três principais fatores pelos quais muitos usuários de telefone celular no Brasil nunca se conectaram ao 4G, ficando totalmente dependentes das antigas redes 3G, o que pode dificultar a futura migração para o 5G.

De acordo com o levantamento feito pela empresa britânica entre os dias 1º e 30 de outubro do ano passado, 86,6% dos usuários que ainda se conectam à internet via 3G nunca utilizaram uma conexão 4G, mais rápida e moderna. E por um motivo bem simples: eles não têm um plano 4G.

A pesquisa revela que esses usuários possuem smartphones compatíveis com a tecnologia mais recente e passam boa parte do tempo em áreas cobertas, mas não se conectam às redes mais novas. A OpenSignal também afirma que eles podem ter desativado o 4G em seus aparelhos por causa das altas taxas cobradas pelas operadoras para utilizar o serviço.

Tabela compara tempo de conexão e velocidades médias de cada tecnologia.Fonte: OpenSignal/Divulgação

Com a opção pelas redes antigas, estes consumidores acabam tendo uma experiência móvel inferior ao aproveitar velocidades de download significativamente mais baixas, com uma média de 5,8 Mbps contra 19,5 Mbps dos usuários 4G. Além disso, o levantamento mostra que eles se conectam às redes móveis 82,5% do tempo, enquanto os demais ficam 95,3% do tempo online.

Aparelhos incompatíveis e falta de cobertura

O uso de celulares incompatíveis com o 4G foi outro motivo apontado pela consultoria para dificultar o acesso à tecnologia. Apesar de estarem em áreas com cobertura, 5,9% dos usuários não possuem um modelo habilitado para utilizar essa conexão.

Por outro lado, 7,2% dos usuários têm aparelhos compatíveis, porém residem em áreas nas quais o sinal 4G está indisponível. Segundo a empresa, esse baixo percentual confirma que a falta de cobertura não é a principal razão para a grande quantidade de pessoas que só utilizam o 3G no Brasil.