9-1-1: atriz fala sobre episódio crossover com 9-1-1: Lone Star

O episódio crossover entre as séries 9-1-1 e 9-1-1: Lone Star, da Fox, exibido nesta segunda-feira (1), trouxe elementos narrativos interessantes aos espectadores. Para comentar o encontro, a atriz Aisha Hinds, que interpreta Henrietta Wilson, mais conhecida como Hen, falou aoTV Insider sobre sua participação.

“Depois de quatro temporadas, você sente que nada mais poderá te surpreender”, revelou a atriz, acrescentando que sempre há espaço para novidades e surpresas com os roteiros de 9-1-1.

A trama do crossover mostrou Hen, Buck (Oliver Stark) e Eddie (Ryan Guzman) viajando de Los Angeles, na Califórnia, até Austin, no Texas, para ajudar seus colegas de trabalho a combater um grande incêndio. No entanto, ela e Owen Strand (Rob Lowe) acabam sofrendo um acidente de helicóptero e precisam lutar por suas sobrevivências.

Sobre esse arco dramático, Aisha Hinds destaca que os personagens são bastante humanos e também estão passíveis de erros.

(Reprodução)Fonte: Fox

“O trauma os persegue e pode ser desencadeado a qualquer momento”, explica ela, acrescentando que todos esses elementos acabam humanizando os heróis da série, já que o público não está a todo momento do lado de cada um deles para saber como certas situações foram superadas.

Crossover entre 9-1-1 e 9-1-1: Lone Star tem momentos brutais

Segundo Tim Minear, produtor executivo das duas séries, a ideia de promover um encontro entre os personagens surgiu de forma bastante natural.

“Owen precisava ter um momento a sós com alguém que pudesse lhe ajudar”, disse ele. “Ele precisava se livrar de alguns de seus fantasmas mais ocultos”, revelou, acrescentando que Hen seria a pessoa ideal nesse contexto.

Para Aisha Hinds, as cenas foram muito marcantes do ponto de vista do elenco e ressalta que Bradley Buecker, o diretor do episódio, foi essencial nesse processo.

(Reprodução)Fonte: Fox

“Ele sempre lida [com essas cenas] com um grande cuidado”, comentou a atriz, apontando ainda que Buecker sempre fornece diversos componentes dramáticos que são de extrema importância durante as filmagens.

De acordo com ela, a equipe toda fez um bom trabalho ao filmarem todas as cenas brutais e intensas entre Hen e Owen. “É lindo poder construir a cena partindo de um lugar no qual podemos ter pensamentos, ideias, sentimentos e novas descobertas”, observou.

Novos episódios de 9-1-1 e 9-1-1: Lone Star são exibidos todas as segundas-feiras pela Fox.