O Flamengo fez 2 a 0 no primeiro tempo contra o Sport, com gols de Gabigol e Bruno Henrique. E o camisa 27 detonou a arbitragem na saída de campo.

Durante os 45 minutos iniciais, um lance polêmico revoltou os atletas cariocas: Junior Tavares foi subir para cortar uma bola e acabou tocando com o braço. A arbitragem comandada por Rafael Traci mandou o lance seguir.

Bruno Henrique comparou o lance com o pênalti marcado para o Inter contra o Red Bull Bragantino, na vitória por 2 a 1 dos gaúchos, e fez duras críticas ao critério utilizado nas partidas, em entrevista ao Premiere.

“Não queria falar isso, não, mas a arbitragem hoje em dia não dá para entender. Fomos falar com ele (árbitro) sobre a mão que aconteceu e ele falou que foi sem querer. No jogo de ontem também teve mão sem querer e eles marcaram. A gente não sabe o critério da arbitragem. Uns marcam, outros não marcam. E a gente fica sem entender dentro de campo”, disse o atacante, que elogiou a atuação da equipe carioca.

“Nosso time entrou muito bem. Tivemos diversas chances de ampliar. Não conseguimos. Mas a equipe está de parabéns. Agora é ouvir o que o professor tem para falar porque tem o segundo tempo”, finalizou.

O Flamengo está indo para 61 pontos com a vitória parcial, ficando quatro atrás do líder Inter. Os dois times ainda se enfrentam na penútima rodada do Brasileirão.