A Intangibilidade do Mercado Atual

A intangibilidade do mercado e fatores não mensuráveis

A intangibilidade do mercado é um fator oriundo das necessidades digitais das empresas. Por isso, quando pensamos nas alterações do mercado pensamos também nas questões não mensuráveis.

Isso porque na era digital nem tudo é transparecido em métricas ou regras, uma vez que a internet é um espaço aberto para novas formas de negócio. Bem como novas vertentes de atuação.

Imprevisibilidade – risco e oportunidade

Sendo assim, a imprevisibilidade do mercado atual é um fator de risco, porém, pode também ser uma oportunidade de negócio. Haja vista que através das alterações intangíveis surgem novas formas de negociar e novos modelos de negócio.

Decerto, para uma empresa que atua de forma preparada a intangibilidade acaba por ser um fator de ajuda, ao passo que direciona a empresa para novas tendências do mercado.

Métricas e retornos não mensuráveis

No entanto, para que uma empresa possa fazer com que esses fatores intangíveis se tornem oportunidades para seu negócio, é fundamental que considere as métricas e as informações dos clientes.

Uma vez que comentários das redes sociais ou conversas particulares podem servir de fonte de informação para muitas empresas.

Abrangência do mercado e reflexo digital

Por isso, o mercado atual é abrangente no que tange à concorrência, ao passo que também aumenta as possibilidades de criar e inovar dentro das entregas que uma empresa faz ao cliente.

Por isso, a intangibilidade oriunda da internet é apenas um reflexo de toda uma transformação nas empresas inerentes a era digital.