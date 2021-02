A lista dos 10 filmes mais pirateados da semana (01/02/2021)

Com um novo líder e outras mudanças em relação à edição passada, o ranking dos filmes mais pirateados da semana foi atualizado nesta segunda-feira (1º) pelo TorrentFreak. Lançado no HBO Max e nos cinemas americanos, Os Pequenos Vestígios chegou às plataformas de download de torrent alcançando a liderança.

O suspense estrelado por Denzel Washington, Rami Malek e Jared Leto tomou o lugar ocupado por Relatos do Mundo, agora na 4ª posição. Na trama, o veterano xerife Deke se une ao esperto detetive Baxter na caça a um serial killer. Mas durante o trabalho, o passado obscuro do experiente policial pode se tornar um problema.

Também estreando entre as tendências nos sites piratas, Palmer aparece na 2ª colocação. Atração da Apple TV+, o filme acompanha Eddie Palmer, ex-jogador de futebol americano recém-saído da prisão, interpretado por Justin Timberlake. Buscando uma nova vida, ele se torna mentor de um garoto que vive com uma família problemática.

A última novidade da semana é A Escavação, que chega à lista na 8ª posição. Lançado recentemente pela Netflix, o longa traz um arqueólogo contratado para escavar misteriosas formações em terras inglesas, às vésperas da Segunda Guerra Mundial. No elenco, estão Ralph Fiennes e Carey Mulligan.

No restante da lista temos algumas mudanças de posição, como as quedas de Zona de Combate, passando da 2ª para a 7ª colocação, e de Soul, do 4º para o 6º lugar. Por outro lado, Synchronic, Os Croods 2: Uma Nova Era e Destruição Final: O Último Refúgio deixaram a classificação.

Abaixo, você confere o ranking dos 10 filmes mais pirateados com as mudanças dos últimos dias. Antes disso, lembramos que o TecMundo não é favorável aos downloads ilegais, recomendando sempre acessar qualquer tipo de conteúdo somente nas plataformas oficiais.

10. Bela Vingança

9. Run Hide Fight

8. A Escavação

7. Zona de Combate

6. Soul

5. Tenet

4. Relatos do Mundo

3. Mulher-Maravilha 1984

2. Palmer

1. Os Pequenos Vestígios