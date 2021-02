Abel Ferreira diz que calendário brasileiro é ‘coisa de loucos’ e sugere que Copa do Brasil passe a ser disputada em jogos únicos

Após o empate por 1 a 1 com o Botafogo, neste terça-feira, pelo Campeonato Brasileiro, o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, fez um forte desabafo contra o calendário nacional de futebol.

Após a disputa do Mundial de Clubes da Fifa, na semana que vem, no Catar, o Verdão terá que fazer cinco partidas da Série A em um espaço de 11 dias para fechar sua participação no torneio.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Além disso, o Alviverde ainda jogará duas partidas contra o Grêmio, pela final da Copa do Brasil, para encerrar a temporada 2020, sendo que o Paulistão-2021 começa já no final de fevereiro.

Por isso, Abel pediu a redução imediata do número de jogos no país e deu até uma sugestão: que a Copa do Brasil seja “enxugada”, ficando similar às Copas europeias.

“Já disse e vou repetir: o calendário que é feito (no Brasil) e a quantidade de jogos que nós temos, eu acho que quem manda e quem decide têm que pensar muito bem e refazer… Tem que sentar e pensar muito bem no que fazer com tantos jogos. Inclusive, fomos criticados pela Fifa pela quantidade de jogos que temos (no Brasil)”, iniciou.

“Temos que pensar por que temos a Copa (do Brasil) em duas mãos [jogos de ida e volta]. Por que não fazemos só uma mão? Elimina e sai fora. Para que dois jogos, de ida e volta? Para que? Escolhe um sorteio, tem o jogo, se passar o Palmeiras, fantástico, se não passar, está fora. Por que temos que ter ida e volta em todos os jogos?”, questionou.

“É só entenderem o que eu faço. Eu vou contar um dos meus segredos como treinador: eu olho o que os melhores fazem e adapto à minha realidade, ao meu contexto. Acho que o futebol brasileiro tem que fazer isso”, seguiu.

“Essa final da Libertadores que jogamos, segundo me disseram, foi vendida para muitos países, deu muito mais lucro. Não temos que aprender com isso? Por que temos que ter uma sobrecarga de jogos?”, arguiu.

“Em dezembro, fizemos nove jogos. Em janeiro, 10 jogos. Em fevereiro, teremos cinco jogos em 11 dias. É coisa de loucos. Cada vez que jogo e chego ao final da partida sem jogadores lesionados para mim é uma vitória”, encerrou.

O Verdão viaja na noite desta terça-feira para o Mundial e faz sua estreia no próximo sábado, contra o vencedor de Tigres e Ulsan Hyundai.