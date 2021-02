Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, recebe sondagem do Olympique de Marselha, diz site

O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, recebeu uma sondagem do Olympique de Marselha, da França. A informação é do globoesporte.com.

O treinador português chegou nesta quarta-feira ao Catar, para disputar o Mundial de Clubes com o Verdão, após ter se sagrado campeão da Conmebol Libertadores no último sábado.

Até o momento, os dirigentes palestrinos não receberam qualquer tipo de contato oficial dos europeus sobre o tema.

O gigante do futebol francês está sem comandante desde a última terça, quando o também luso André Villas-Boas pediu demissão.

O Marselha vive momento de enorme turbulência interna, com brigas entre dirigentes, protestos e invasões de torcida e péssimos resultados em campo.

Abel Ferreira durante sua apresentação como treinador do Palmeiras Cesar Greco/Ag Palmeiras

Também nesta quarta, a ESPN mostrou que o Olympique também avalia o nome de Jorge Sampaoli, do Atlético-MG, para comandar a equipe.

O Alviverde inicia seus treinos no Catar na quinta, com uma ativação física pela manhã, no hotel Al Azizyah Boutique, e depois um treino na Aspire Academy, anexa à hospedagem palestrina.

Em entrevista ao site da Fifa na chegada ao Oriente Médio, Abel Ferreira, se disse “ansioso” para disputar o Mundial.

“Estamos muito felizes de estar no Catar para jogar o Mundial de Clubes. Esse é um torneio muito importante para todos os fãs do Palmeiras, e estamos ansiosos para testarmos nosso time contra algumas das melhores equipes do mundo”, afirmou.