Abel lembra matéria de TV para puxar orelha de Galhardo no Internacional após provocação

Após vencer o Grêmio, Thiago Galhardo provocou o arquirrival em um vídeo – publicado nas redes sociais – fazendo sinal de silêncio e colocando a mão no nariz.

Abel Braga, técnico do Internacional não gostou da atitude do atacante. O treinador conversou com Galhardo na frente de todo o elenco e alertou o comandado que os internautas poderiam interpretar qualquer situação de outra forma.

Torcedores do Flamengo relacionaram a uma eventual provocação ao “cheirinho de título”. O jogador, inclusive, deixou claro em suas redes sociais que a brincadeira não era destinada ao clube carioca.

“Eu reuni o grupo e falei para ele ter cuidado com rede social. Ele não tinha intenção de falar o que interpretaram, mas a rede social é assim. O que eu falo é o que eu sinto”, disse o treinador.

Abel se recordou de uma reportagem de TV de 1997 protagonizada por Christian, na qual o centroavante aparecia em um restaurante comendo carnes de animais que faziam alusão aos rivais do Brasileirão: porco (Palmeiras), frango (Atlético-MG) e peixe (Santos). Em campo, o Inter terminou em terceiro e não se classificou para a fase seguinte.

“O clube já passou por situações difíceis em momentos que pareciam fáceis. Teve uma vez que tinha um grupo com Palmeiras, Santos, e um jogador apareceu comendo porco, peixe… Quando se canta louvores antes da coisa acontecer é complicado. Quando acontecer, vamos estar muito entusiasmados por ter conquistado, mas a verdade é que não conquistamos nada”, afirmou.

Abel Braga, técnico do Inter, na partida contra o RB Bragantino pelo Brasileirão Roberto Vinicius/AGAFOTO/Gazeta Press

No último domingo, o Inter conseguiu mais uma importante vitória rumo à conquista do título do Brasileirão. Jogando no Beira-Rio, o Colorado venceu o RB Bragantino por 2 a 1 e chegou aos 65 pontos na liderança da competição.