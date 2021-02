Gilberto Nogueira confrontou Karol Conká por causa do comportamento da cantora no Big Brother Brasil 21. Nesta sexta-feira (5), a integrante do Camarote disse que o economista quer indicá-la ao paredão porque acredita que ela estará na final do reality show da Globo. Surpreso, ele negou a afirmação e avisou: “Acho que você vai sair”.

“Você vai votar em mim, sabe o por quê? Porque você me vê na final, é normal você querer votar em mim. Naquele dia, você comentou: ‘Vejo você [na final]”, comentou a paranaense, enquanto o pernambucano logo rebatia: “Não, de forma nenhuma. Tenho vontade de votar em você, mas é por um motivo que acho que você vai sair. Se votar em você, é porque acho que você vai sair!”.

“Não vou votar em ninguém sabendo que a pessoa vai voltar não. Quando a gente vota em uma pessoa, é porque a gente quer que a pessoa saia, a gente não sabe”, complementou o integrante da Pipoca.

Minutos depois, em conversa entre Gil, Sarah Andrade e Lucas Penteado, a consultora de marketing digital alertou o parceiro para evitar embates com a rapper: “Não briga com ela, não. Ela é o tipo de pessoa que a gente não pode caçar briga, ela pode virar uma galera inteira contra você. Tem muita gente que segue ela”.

“Ah, tudo bem. Cansei de ficar escondendo a verdade das coisas que eu achava. Quando fui para a seletiva [do reality], disse assim: ‘Se perceber alguma coisa, vou dizer e ponto. E dane-se!’. Me arrependi de não ter falado que a Kel [Kerline Cardoso] ia sair, eu sentia. E falei para todo mundo: ‘Menti para Tiago Leifert, não minto de novo'”, confessou o brother.

Em seguida, Gilberto relembrou a frase de Karol e questionou a amiga se agiu errado ao confrontar a artista. “Não, você tá certíssimo. Essa frase que ela falou é muita prepotência, é achar que alguém está vendo ela na final”, respondeu a sister.

“Quando a gente entrou aqui, eu comentei isso para ela. Só que ela está com Deus na barriga. Ela acha que ela é a dona da verdade”, concluiu o doutorando.

Confira um trecho da conversa:

Conká: “Você vai votar em mim porque me vê na final” Gilberto: “Não. Se eu votar em você é porque eu acho que você vai sair”pic.twitter.com/zV7kwLRiTB

— Alexandre (@Iexandre) February 5, 2021

Saiba tudo sobre o BBB21 com o podcast O Brasil Tá Vendo

Ouça “#25 – O que está acontecendo com o emocional dos brothers no BBB21? – com dr. Jairo Bouer” no Spreaker.