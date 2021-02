Ações da GameStop despencam 75% em dois dias e desarmam Reddit

Nesta terça-feira (2), as ações da GameStop despencaram em quase 75%, após uma alta provocada por usuários da rede social Reddit nas últimas semanas. O valor dessas ações atingiu seu pico na última quinta-feira (28), alcançando US$ 482 (cerca de R$ 2880, em conversão direta). Da mesma maneira, as ações da AMC e Blackberry também registraram queda de 55% e 24%, respectivamente. Curiosamente, as más notícias não parecem desanimar os Redditors que aderiram à “batalha contra os hedgefunds“.

No total, a queda das ações das três empresas significa a eliminação de US$ 27 bilhões em valores de mercado que foram artificialmente inflados pelos Redditors — como são chamados os usuários do Reddit. O impacto econômico causado pela investida será sentido principalmente pelos compradores, que em sua maioria não parecem se importar e insistem no mantra de “segurar a formação” e não vender as ações.

Ao acessar o fórum r/WallStreetBets, principal ponto de discussões sobre o assunto no Reddit, encontram-se diversos memes e piadas em um clima de discussão descontraído sobre a recente queda das ações e sua atual situação econômica. Organizados, os usuários já planejam investidas em outras ações e alvos, como a prata, por exemplo. Em uma das postagens mais votadas é possível ler: “não se trata do dinheiro e sim sobre passar uma mensagem“, referenciando o popular personagem Coringa, do filme Cavaleiro das Trevas, de Christopher Nolan.

Impacto da alta artificial provocada pelo Reddit foi sentido pelos fundos de hedge, mas não oferecem riscos a longo prazo, segundo especialistas. (Fonte: USA Today / Reprodução)Fonte: USA Today

Durante a alta, o impacto provocado pelos Redditors afetou alguns fundos de hedge, que acabaram perdendo bilhões para se manterem ativos. A estratégia funcionou devido ao aumento da prática de shorting em ações de empresas como a GameStop, contudo, sua efetividade decresce à medida que os fundos se desinteressam por esse tipo de investimento.

Neste caso, o interesse pelo shorting nas ações da GameStop caiu de 140% para apenas 40% em poucas semanas, provocando em partes sua queda devido à volatilidade das ações. Segundo os Redditors, o episódio é só o início de mais mudanças em uma história que já possui dois filmes confirmados — pela Netflix e MGM — e uma promessa de final feliz pelos internautas.