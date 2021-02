Agência do Trabalhador de Telêmaco Borba PR anuncia novas vagas de Emprego

No Estado do Paraná, a Agência do Trabalhador de Telêmaco Borba faz saber aos interessados a abertura de novas vagas de emprego em diversas especialidades em cargos de níveis fundamental, médio e superior àqueles que buscam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS VAGAS NÍVEL Açougueiro/ com experiência 1 Não informada Afiador de ferramentas de corte 1 Ensino Médio Ajustador de máquina/ com experiência 1 Médio Armador/ com experiência 6 Fundamental Auditor de Processos 1 Superior Auxiliar de Manutenção Predial/ com experiência 1 Médio Auxiliar de Produção 5 Não informada Auxiliar de Segurança do Trabalho/ com experiência 1 Não informada Caldereiro/ com experiência/ CNH AB 4 Médio Encanador Industrial/ com experiência/ CNH AB 2 Médio Encarregado de Obras/ com experiência 2 Médio Encarregado de Isolamento/ com experiência 2 Médio Encarregado de Serviços/ com experiência 1 Médio Eletricista de Instalações/ com experiência 2 Médio Ferramenteiro/ com experiência/ CNH AB 1 Médio Inspetor Qualidade/ com experiência 1 Médio Inspetor de Solda/ com experiência/ CNH AB 1 Médio Instrutor de Auto Escola/ CNH D 2 Médio Instalador / CNH/ com experiência 2 Médio Instalador Industrial – Eletricista/ com experiência 2 Fundamental Lubrificador de máquinas e caminhões em geral 1 Fundamental Mecânico de automóveis, caminhões e máquinas 1 Fundamental Meio Oficial de Andaimei 1 Médio Meio Oficial (manutenção mecânica) c/ experiência 1 Médio Mestre de Obras/ com experiência 4 Fundamental Montador de Andaime/ com experiência/ CNH AB 1 Médio Motorista de Caminhão/ com experiência/ CNH E 1 Médio Professor-Ministrar aulas de maquiagem profissional 1 Não informada Operador de Manipulador Telescópico 1 Não informada Operador de Pá carregadeira/ com experiência/ CNH C 1 Não informada Oficial de Cozinha 75 Fundamental Oficial de Serviços Gerais 25 Fundamental Soldador eletrodo/ com experiência/ CNH AB 4 Médio Soldador TIG/ com experiência/ CNH AB 3 Médio Supervisor de Montagem/ com experiência/ CNH AB 1 Médio Supervisor de Secagem/ com experiência 1 Superior Supervisor de Produção/ com experiência 1 Não informada Torneiro Mecânico/ com experiência 2 Não informada

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever agendando seu horário no no aplicativo Sine Fácil, para atendimento presencial na Agência do Trabalhador local, no horário que vai das 7h às 13h, ou no endereço eletrônico do site do Ministério do Trabalho (MTE) ou Emprega Brasil.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da autarquia municipal.

Fonte: Prefeitura de Telêmaco Borda PR