Ainda com lombalgia, Volpi desfalca treino do São Paulo novamente

Tiago Volpi voltou a desfalcar o São Paulo no treino desta sexta-feira, no CT da Barra Funda. Ainda com dores nas costas, o goleiro tricolor se limitou a trabalhos no Reffis pela manhã e deve continuar tratando a lombalgia no período da tarde.

Muito se especulou sobre a possibilidade de Tiago Volpi ser mais um nome do elenco a se despedir do clube, já que Brenner também não havia sido ausência em treinos desta semana e acabou selando sua transferência para o Cincinnati, dos EUA. No entanto, o goleiro, pelo menos por enquanto, não tem planos para deixar o São Paulo.

Apesar de não ter reunido condições de ir a campo com o restante dos companheiros, Tiago Volpi deve voltar aos gramados na atividade deste sábado. O goleiro acabou sentindo dores nas costas por causa de sobrecarga de peso em exercícios realizados na última segunda-feira.

A única certeza para o jogo da próxima quarta, contra o Ceará, às 21h (de Brasília), no Morumbi, é a ausência de Brenner. Negociado por 13 milhões de dólares – o valor pode chegar a 15 milhões de dólares -, o atacante não deve mais atuar pelo São Paulo como forma de evitar qualquer tipo de lesão grave que acabe inviabilizando sua transferência para o futebol norte-americano.

Com isso, Pablo deve voltar a ser a primeira opção no ataque do São Paulo após longos meses, formando a dupla com Luciano. O técnico interino Marcos Vizolli terá mais quatro dias para definir qual será o time que terá a missão de acabar com a sequência de sete jogos sem vitória na atual temporada.