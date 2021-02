Ainda sem Jorge Jesus, Benfica leva gol aos 46 do 2º tempo, perde do Sporting e fica longe de rivais na briga pelo Português

No duelo que fechou a 16ª rodada do Campeonato Português, o Sporting Lisboa venceu o Benfica por 1 a 0 no José Alvalade nesta segunda-feira.

O Benfica não contou com Jorge Jesus na beira do campo, já que o técnico português está afastado porque foi infectado pela COVID-19.

O gol do Sporting foi marcado pelo brasileiro Matheus Nunes, aos 46 do 2º tempo.

O resultado é melhor para o Sporting, que mantém a sua invencibilidade e segue na ponta da liga com 42 pontos, agora quatro à frente do Porto, que venceu nesta segunda também.

O Benfica segue mais distante, com 33 pontos, na terceira colocação e praticamente dá adeus ao título.

Apesar do grande investimento feito no retorno de Jesus, o clube não tem conseguido corresponder às expectativas, estando neste momento fora da próxima fase de grupos Champions League.