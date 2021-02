Al Ahly não vai para ‘fazer número’ e chega como favorito para pegar o Bayern

Getty

A África será representada no Mundial de Clubes por um gigante egípcio, o Al Ahly, atual campeão do continente depois de derrotar o grande rival SC Zamalek na final da Champions League africana de 2020.

A final foi colocada como a maior da história do futebol africano por confrontar os dois rivais do Cairo e os dois times de mais sucesso da história da África no 1 contra 1. O Al Ahly saiu vitorioso de forma dramática, com Afsha marcando o gol da vitória no finalzinho para dar a eles outro título africano e garantir que eles representassem o continente no Mundial.

E eles não estarão lá só para fazer número. São favoritos para passar pelo Al Duhail na primeira fase.

O Al Duhail se classificou como campeão local do país-sede. Então, a princípio, foi um sorteio mais fácil para o Al Ahly do que enfrentar um dos campeões continentais.

Mas, claro, eles não contarão vitória antes do tempo, particularmente considerando que o Al Duhail contratou o atacante da seleção queniana, Michael Olunga, que já falou na mídia sobre boas chances do seu novo clube bater o campeão africano.

O Al Ahly tem uma carta na manga: Pitso Mosimane, o primeiro técnico negro subsaariano a comandar os gigantes do Cairo nos seus 113 anos de história.

Ele chega após enorme sucesso na África do Sul e já conquistou grandes coisas no Egito. Assim como a Champions africana, ganhou a Liga Egípcia e a Copa do Egito no último ano, trazendo uma tríplice coroa para casa e indo para essa competição com 20 jogos de invencibilidade.

Então eles estarão muito confiantes na competição.

Mosimane também tem experiência no Mundial. Ele ganhou a Champions africana com o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, em 2016, e os levou para o torneio no Japão.

Mas ele espera que esse time do Al Ahly seja sua melhor chance de causar impacto na competição.

Alguns dos jogadores chave para ter atenção no Al Ahly são o lateral-esquerdo Ali Maâloul, da Tunísia, e também o zagueiro Badr Benoun, do Marrocos, recentemente contratado junto ao Raja Casablanca. Ele foi especulado na Europa, mas escolheu ficar na África, e é exatamente o tipo de contratação que deve ajudar o time a manter o domínio no continente.

Mais à frente no 4-2-3-1 que o Mosimane adora usar, atenção em Mohamed Magdy, o Afsha, autor do gol da vitória na Champions africana, ele opera como um ‘camisa 10’ e deve ser a principal ameaça, também servindo Marwan Mohsen no comando do ataque para carregar o Al Ahly à próxima fase. Ele é um atacante da seleção egípcia e será o matador na tentativa de causar um impacto no torneio.

| Análise de Ed Dove, correspondente da ESPN África |

| 11 JOGOS | 8 VITÓRIAS | 3 EMPATES | 0 DERROTA – 81,8% DE APROVEITAMENTO NA ATUAL TEMPORADA |

ESTREIA

AL-DUHAIL x AL-AHLY

QUANDO PODE PEGAR O PALMEIRAS

Enfrenta o Palmeiras apenas em uma eventual final, caso os dois times se classifiquem (mas terá que eliminar o Bayern para isso). Também poderia enfrentar o Palmeiras na disputa de 3º lugar, caso ambos caiam na semi

O CRAQUE

AFSHA

ELENCO

GOLEIROS

1. Mohamed El Shenawy

16. Aly Lotfi

31. Mostafa Shoubir

DEFENSORES

3. Ahmed Ramadan

6. Yasser Ibrahim

12. Ayman Ashraf

13. Badr Benoun

20. Saad Samir

21. Ali Maâloul

MEIO-CAMPISTAS

8. Hamdy Fathy

14. Hussein Elshahat

15. Aliou Dieng

17. Amro Elsoulia

19. Mohamed Afsha

25. Akram Tawfik

ATACANTES