Alienação parental prejudica a saúde mental da criança

A alienação parental é um tema que merece atenção e que deve ser discutido com maior recorrência, a fim de impedir que este crime afete a saúde mental das crianças filhas de pais divorciados.

Isso porque um estudo apresentado pelo IBGE aponta que o número de divórcios no Brasil saltou de 130,5 mil para 341,1 entre os anos de 2004 e 2014.

Dentre estes casais que decidem separar, muitos possuem filhos e o processo de alienação parental pode vir a acontecer, mesmo que de maneira sutil.

O problema surge quando esta prática acaba impactando a saúde mental da criança, que passa a enxergar o seu genitor de maneira negativa, desejando inclusive o mantimento de distância.

O que é e o que caracteriza a alienação parental?

A alienação parental pode ser entendida como a interferência que um genitor ou responsável (avó ou outra pessoa que tenha a guarda da criança) provoca na formação da criança ou do adolescente com o intuito de causar prejuízos no relacionamento com o outro genitor (aquele que não tem a guarda, ou então, que passa menos tempo com a criança).

Este tipo de alienação pode acontecer de diversas maneiras, e como citamos, ela pode ser sutil ou até mesmo extremamente explícita. Algumas características que podemos apontar são:

Proibir que o pai/mãe veja a criança;

Fazer chantagens emocionais a fim de prejudicar o relacionamento da criança para com o genitor;

Dificultar visitas e encontros;

Omitir informações sobre os filhos (por exemplo, impedir que o genitor saiba de alguma conquista da criança, não informando algum evento que ela possa participar, fazendo com que a criança sinta-se abandonada);

Apresentar falsas denúncias apenas para dificultar a convivência entre ambos;

Entre outras atitudes que possam ter como objetivo dificultar a relação.

Como identificar uma situação de alienação parental?

Para identificar a situação é possível se atentar para alguns sinais importantes:

Afastamento do genitor: A própria criança acaba demonstrando repulsa ao genitor, afastando-se por conta própria e sem motivo aparente.

A própria criança acaba demonstrando repulsa ao genitor, afastando-se por conta própria e sem motivo aparente. Envolvimento nos problemas do genitor: A criança pode apontar que não quer ver o genitor por conta de um erro que ele cometeu, como por exemplo, "recebeu uma multa de carro". A criança só tem acesso a essa informação a partir de um adulto alienador.

A criança pode apontar que não quer ver o genitor por conta de um erro que ele cometeu, como por exemplo, "recebeu uma multa de carro". A criança só tem acesso a essa informação a partir de um adulto alienador. Dificuldades para se relacionar: O sujeito que sofre com a alienação pode demonstrar agressividade, irritabilidade e estresse diante de seus relacionamentos. Isso pode surgir a partir da sensação de abandono por parte do genitor que sofre com as calúnias.

O sujeito que sofre com a alienação pode demonstrar agressividade, irritabilidade e estresse diante de seus relacionamentos. Isso pode surgir a partir da sensação de abandono por parte do genitor que sofre com as calúnias. Introspecção e tristeza: Por conta de todas as dores psíquicas que pode estar sentindo, a criança passa a demonstrar momentos de introspecção e episódios de tristeza, sendo menos ativa nas brincadeiras e preferindo faltar à aula.

Quais são os efeitos na saúde mental da criança?

Uma criança ou adolescente que se desenvolve em um lar onde a alienação parental acontece, poderá no futuro ter dificuldades para montar a sua própria família.

A sua confiança em outras pessoas também fica fragilizada, além de que a depressão pode aparecer a partir do momento em que o sujeito se dá conta da manipulação que sofreu.

Outro impacto intenso é a diminuição da autoestima e autoconfiança, tendo em vista que o adolescente ou a criança, no futuro, sentirá que não possui capacidade crítica suficiente para lidar com as situações, se sentindo frágil e facilmente manipulado.

Por conta destes fatores que a alienação deve ser denunciada, a fim de evitar todo este desgaste na saúde mental de crianças e adolescentes. Alienação parental é crime!

O que fazer diante da alienação?

Além de haver a denúncia judicial, é preciso que a criança tenha acompanhamento psicológico a fim de organizar as suas ideias e anseios. Tudo estará bagunçado em sua mente, e ela precisa de uma escuta qualificada para conseguir estabelecer a sua saúde mental e o seu equilíbrio novamente.