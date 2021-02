Consumir alimentos que aceleram o metabolismo é uma ótima forma de impulsionar o processo de emagrecimento da melhor maneira.

Assim você ajuda o seu corpo a queimar mais calorias ao longo do dia e dessa forma você consegue potencializar os seus resultados e atingir os objetivos que você almeja.

Para isso, acompanhe o nosso conteúdo de hoje!

Lista de alimentos que aceleram o metabolismo

Veja a nossa lista de alimentos que aceleram o metabolismo e impulsionam o seu emagrecimento saudável:

1- Chá verde

O chá verde é muito conhecido como uma infusão rica em cafeína e antioxidantes flavonoides, sendo que ambas substâncias são capazes de acelerar o nosso metabolismo, aumentando a queima de gordura no dia-a-dia.

Para que seja possível obter um bom efeito, você precisa consumir de 4 a 5 xícaras de chá verde por dia. E você pode beber tanto o chá quente, quanto morno.

2- Canela

Não é de hoje que sabemos que o chá de canela possui diversos benefícios para a nossa saúde. Dentre eles, acelera o metabolismo e promove a queima de gordura corporal, auxiliando no emagrecimento.

Além disso, é uma ótima aliada para tratar os sintomas da TPM, além de ser anti-inflamatória e auxiliar na saúde do organismo como um todo.

3- Gengibre

Os compostos 6-gingerol e 8-gingero presentes no gengibre são capazes de acelerar a nossa produção de suor e também pode aumentar a temperatura do nosso corpo, promovendo o efeito termogênico.

Por conta disso, é um excelente aliado na queima de gordura e é um dos alimentos que acelera o metabolismo quase que de modo instantâneo.

Além disso, melhora a digestão e até combate a produção de gases intestinais.

4- Café

Quem é que não gosta de um bom cafezinho ao longo da rotina, não é mesmo? Pois saiba que você pode utilizá-lo como um acelerador do seu metabolismo, por conta da cafeína presente em sua composição.

Mas é claro que os benefícios do café não param por aqui! Você consegue emagrecer com esta bebida, e ainda mantém a mente mais alerta e ativa para as atividades diárias. Diga adeus à indisposição e sinta-se mais produtivo ao longo do dia!

5- Guaraná

Cerca de 2 colheres de pó de guaraná são capazes de melhorar a sua saúde a partir do momento em que acelera o seu metabolismo.

Trata-se de mais um alimento rico em cafeína, que eleva a queima de gordura do corpo e mantém todo o organismo mais ativo e pronto para a rotina corrida.

Consuma alimentos que aceleram o metabolismo

Agora que você conheceu os principais alimentos que aceleram o metabolismo, é hora de incluí-los em sua dieta. Lembre-se de seguir as recomendações de ingestão e assim ter os efeitos que deseja para a sua saúde.

Outro ponto importante que deve ser considerado é que você precisa incluir práticas saudáveis em sua rotina para acelerar ainda mais o seu emagrecimento. Para isso, consuma os alimentos de nossa lista e pratique exercícios regularmente.