Alopecia areata: O que é? Qual o tratamento?

A alopecia areata, doença capilar que o brother Lucas Penteado possui, é uma inflamação que afeta os cabelos e pode também se estender para outros folículos do corpo, como nas pernas, regiões íntimas, barbas e sobrancelhas. Entenda tudo sobre o este quadro.

O que é a alopecia areata?

A alopecia areata é caracterizada como uma doença inflamatória responsável por causar a queda de cabelo e pelos em regiões alternadas do corpo. Isto é, a queda capilar, por exemplo, não acontece em todo o couro cabeludo, mas apenas em algumas áreas.

Os fios começam a cair sem causa aparente, dando abertura para falhas circulares nos cabelos e nos pelos. Costuma ser mais recorrente no couro cabeludo, embora possa aparecer em outras regiões do corpo.

A extensão da perda de fios pode ser bastante variável, além de que a quantidade de regiões afetadas também varia de pessoa para pessoa. Inclusive há casos raríssimos de alopecia areata total, onde todos os fios de cabelo acabam caindo. Já a alopecia areata universal ocorre quando todos os pelos do corpo caem.

Esta doença não é considerada contagiosa, e não apresenta uma causa única, embora a genética e a participação autoimune possam se envolver com o desenvolvimento do problema. Até mesmo questões emocionais podem agravar o caso.

Traumas físicos e quadros infecciosos também podem desencadear ou agravar um quadro de alopecia areata. Vale lembrar que o cabelo pode voltar a crescer na região, tendo em vista que a doença não destrói os fios, mas sim, os mantêm inativos por conta do desenvolvimento da inflamação.

Quais são os sintomas da doença?

Não há nenhum tipo de sintoma relacionado com a alopecia areata além da queda brusca de cabelos e pelos, formando áreas arredondadas que podem ser únicas ou múltiplas pelo corpo.

A pele afetada costuma ter um aspecto brilhante e liso, além de que o pelo em volta da placa pode sair facilmente se for puxado.

É possível que os cabelos, ao nascerem novamente, cresçam brancos e, com o passar do tempo, readquiram sua coloração normal.

Qual o tratamento adequado para a alopecia areata?

O tratamento pode variar de caso a caso e, por conta disso, a avaliação médica deve ser solicitada.

São diversos os medicamentos tópicos que podem ser utilizados no tratamento, como por exemplo, corticoides e antralina. Além disso, é possível associar com tratamentos mais agressivos, nas áreas delimitadas do couro cabeludo ou do corpo.

Este tratamento deve ser realizado pelo dermatologista, a fim de controlar a doença, diminuindo as falhas e evitando que novas inflamações se manifestem e causem outros efeitos semelhantes em demais regiões do corpo.

O dermatologista poderá acompanhar todo o tratamento até que as áreas voltem a ter o crescimento dos fios.

É possível prevenir o problema?

Infelizmente não existem formas de prevenir o problema, especialmente por ainda não haver um consenso quanto as causas da alopecia areata. De qualquer forma, ao notar os primeiros sinais já é possível buscar auxílio médico para que seja feito o tratamento adequado.