Amazon recebe multa milionária por reter gorjetas de motoristas

A Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos (FTC, na sigla em inglês) anunciou, nesta terça-feira (2), que a Amazon será multada em US$ 61,7 milhões por não ter repassado, durante dois anos e meio, as gorjetas dos motoristas participantes do programa Amazon Flex.

Segundo a agência federal, a gigante do e-commerce prometia a quem ingressasse no sistema de entregas de mercadorias realizadas por motoristas particulares o pagamento de US$ 18 a US$ 25 por hora trabalhada, além do repasse de 100% do valor das gorjetas dadas pelos clientes do serviço.

Porém, a empresa acabou mudando as regras no final de 2016, conforme a FTC, e não avisou aos entregadores, além de dificultar o acesso a tal informação. Ela passou a pagar uma taxa horária inferior à oferecida anteriormente e começou a usar as gorjetas arrecadadas para completar os valores que variavam de US$ 18 a US$ 25 por hora.

No Amazon Flex, motoristas particulares se cadastram para fazer entregas de mercadorias.Fonte: Freepik

Outro detalhe revelado pela agência é que a Amazon continuou com a antiga promessa aos motoristas, mesmo não cumprindo-a mais. Essa prática seguiu até agosto de 2019, quando a varejista recebeu a notificação de investigação da Comissão e voltou a adotar o modelo de pagamento anterior, com a taxa fixa e as gorjetas.

Quantia será repassada aos motoristas

A quantia referente à multa, equivalente a mais de R$ 330 milhões em conversão direta, pela cotação atual, refere-se ao valor que os entregadores deixaram de receber ao longo do período em que a Amazon mudou o contrato sem avisá-los.

Com a multa recebida, a FTC irá repassar o dinheiro integralmente aos motoristas particulares afetados, por meio de um processo de reembolso organizado pela agência.

O órgão também avisou à empresa de Jeff Bezos que ela não poderá fazer qualquer alteração na forma de distribuição das gorjetas antes de avisar aos motoristas e obter o consentimento deles.