Ambev compra 1.000 veículos elétricos para transportar bebidas

A empresa brasileira de bebidas Ambev está ampliando seu projeto de sustentabilidade com uma parceria com a Fábrica Nacional de Mobilidade (FNM), com a encomenda de 1.000 caminhões e vans que rodam via eletricidade.

Os caminhões modelo FNM 833 serão inicialmente testados em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, em fábricas da Agradel. Depois, eles serão utilizados em rotas tradicionais de entrega de produtos no Rio de Janeiro. Eles possuem autonomia de 700 km, e a recarga é feita em até quatro horas, a partir de conexões instaladas nos centros de distribuição.

A FNM fechou ainda uma parceria de cooperação técnica com a Agrale para realizar a entrega, prevista para o final de 2023.

Os carros vão transportar bebida por estradas e cidades do país.Fonte: Ambev

O veículo elétrico ainda conta com sistemas de segurança anticolisão, câmeras integradas e sensores que indicam a rota em tempo real ao cliente.

Atualmente, a Ambev possui uma frota de 5,3 mil veículos. Deste total, o objetivo é transformar metade em veículos elétricos, sendo que a ação já deve reduzir em 25% a emissão de carbono da empresa até 2025. Fora o contrato com a FNM, a Ambev já fechou um acordo de intenção de compra para 1,6 mil unidades de veículos elétricos da Volkswagen Caminhões.